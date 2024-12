Handball-Oberliga Frauen Engers verpasst fünften Heimsieg und wahrt Heimnimbus Tim Hammer 16.12.2024, 13:09 Uhr

i Johanna Rakau (am Ball) steuerte zum 25:25-Unentschieden des TV Engers im Heimspiel gegen DJK/MJC Trier zwei Tore bei. Der TVE ist in dieser Saison in eigener Halle weiterhin unbesiegt. Jörg Niebergall

Ein knapper Auswärtssieg und ein Unentschieden in eigener Halle, das sind die Resultate der beiden Frauen-Oberligateams aus dem Kreis Neuwied zum Jahresabschluss 2024.

In der Handball-Oberliga der Frauen hat sich die Mannschaft der SF Neustadt in Daun einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf erspielt. Die Spielerinnen des TV Engers sind nach ihrem Unentschieden gegen Trier in eigener Halle in dieser Saison weiter ungeschlagen.

