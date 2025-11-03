Engers steigert sich, Neustadt kämpft vergebens

Für die beiden Handball-Oberligisten aus dem Kreis Neuwied lief die Generalprobe für das direkte Aufeinandertreffen höchst unterschiedlich. Während Neustadt deutlich unterlag, gewann Engers am Ende klar. Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen?
Wenn am Samstag (17 Uhr) die SF Neustadt in der Handball-Oberliga der Frauen den TV Engers empfangen, geht es auch um die Vormachtstellung im Kreis Neuwied. Wie die Rollen verteilt sind, lässt sich schwer ausmachen, auch wenn die einen am Wochenende eine herbe Klatsche kassierten und die anderen einen Kantersieg landeten.