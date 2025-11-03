Sieg und Niederlage vor Derby Engers steigert sich, Neustadt kämpft vergebens 03.11.2025, 20:00 Uhr

i Wie hier im Heimspiel gegen die HSG Hunsrück II wurde die Engerser Spielertrainer Derya Akbulut (am Ball) auch von den Bad Emser Spielerinnen eng gedeckt. Zu halten war die siebenfache Torschützin aber nicht. Jörg Niebergall

Für die beiden Handball-Oberligisten aus dem Kreis Neuwied lief die Generalprobe für das direkte Aufeinandertreffen höchst unterschiedlich. Während Neustadt deutlich unterlag, gewann Engers am Ende klar. Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen?

Wenn am Samstag (17 Uhr) die SF Neustadt in der Handball-Oberliga der Frauen den TV Engers empfangen, geht es auch um die Vormachtstellung im Kreis Neuwied. Wie die Rollen verteilt sind, lässt sich schwer ausmachen, auch wenn die einen am Wochenende eine herbe Klatsche kassierten und die anderen einen Kantersieg landeten.







Artikel teilen

Artikel teilen