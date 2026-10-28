Wie es am Ende für zwei Punkte gereicht hat, das war den Oberliga-Handballerinnen aus Engers letztlich egal. Eins ist aber klar: Gegen die größeren Kaliber der Liga wird eine Leistungssteigerung her müssen, um zu punkten. Gegen Schweich reichte es.
Lesezeit 2 Minuten
Durch einen Heimsieg am sechsten Spieltag der Handball-Oberliga Rheinland konnten sich die Handballerinnen des TV Engers in der oberen Tabellenhälfte (5. Platz) festbeißen. Die Sportfreunde Neustadt/Wied stehen dagegen (noch) in der unteren Tabellenhälfte.