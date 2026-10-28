Heimsieg gegen HSC Schweich Engers spielt nicht gut, behält zwei Punkte aber gerne Moritz Hannappel 28.10.2026, 12:46 Uhr

i Lea Schwarzer (am Ball; hier am 4. Spieltag gegen den HC Koblenz) war mit 9 Treffern zweitbeste Werferin des TV Engers beim Heimsieg gegen den HSC Schweich. Noch besser war nur Lynn Tonnius mit satten 18 Toren. Jörg Niebergall

Wie es am Ende für zwei Punkte gereicht hat, das war den Oberliga-Handballerinnen aus Engers letztlich egal. Eins ist aber klar: Gegen die größeren Kaliber der Liga wird eine Leistungssteigerung her müssen, um zu punkten. Gegen Schweich reichte es.

Durch einen Heimsieg am sechsten Spieltag der Handball-Oberliga Rheinland konnten sich die Handballerinnen des TV Engers in der oberen Tabellenhälfte (5. Platz) festbeißen. Die Sportfreunde Neustadt/Wied stehen dagegen (noch) in der unteren Tabellenhälfte.







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