Gleich zweimal ran müssen am Wochenende die Oberliga-Handballerinnen des TV Engers. Am Freitag reisen sie zunächst in der zweiten Runde des Rheinland-Pokals zur HSC Schweich, am Sonntag geht es dann direkt weiter zum Derby beim HC Koblenz. Die Sportfreunde Neustadt indes haben die zweite Pokalrunde bereits erfolgreich überstanden und hoffen, dass das auch Selbstvertrauen für den Ligaalltag und das Heimspiel gegen DJK/MJC Trier gibt.