Engers kommt nach unorganisiertem Beginn auf Touren

Nachdem zuletzt das Neuwieder Handball-Kreisderby zwischen dem TV Engers und den SF Neustadt hatte verschoben werden müssen, kehrten die Frauen-Oberligisten auf die Platte zurück. Aber nur für eine der beiden Mannschaften gab es am Ende Punkte.
Nach sieben Spielen führen die Handballerinnen des TV Engers in der Oberliga mit 8:6 Punkten das Mittelfeld an. Bei den SF Neustadt (4:10) stellt sich die Lage nach der fünften Niederlage weniger angenehm dar. Aber im Auswärtsspiel in Schweich wäre mehr dringewesen.