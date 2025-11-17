TVE siegt, Neustadt verliert Engers kommt nach unorganisiertem Beginn auf Touren 17.11.2025, 14:47 Uhr

i Lukah Braun (hellblaues Trikot) war mit fünf Treffern eine der erfolgreichsten Werferinnen des TV Engers beim 31:19-Heimsieg gegen den TuS Weibern. Jörg Niebergall

Nachdem zuletzt das Neuwieder Handball-Kreisderby zwischen dem TV Engers und den SF Neustadt hatte verschoben werden müssen, kehrten die Frauen-Oberligisten auf die Platte zurück. Aber nur für eine der beiden Mannschaften gab es am Ende Punkte.

Nach sieben Spielen führen die Handballerinnen des TV Engers in der Oberliga mit 8:6 Punkten das Mittelfeld an. Bei den SF Neustadt (4:10) stellt sich die Lage nach der fünften Niederlage weniger angenehm dar. Aber im Auswärtsspiel in Schweich wäre mehr dringewesen.







