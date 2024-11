Schwere Auswärtsspiele Engers blickt nach oben, Neustadt nach unten Tim Hammer 07.11.2024, 00:00 Uhr

i Engers Spielertrainerin Derya Akbulut will zurück in die Erfolgsspur. Foto: Didi Mühlen Didi Mühlen

In den Hunsrück geht es für die Oberliga-Handballerinnen des TV Engers und der SF Neustadt. Dort warten schwere Auswärtsaufgaben, die die einen etwas gelassener als die anderen angehen können.

In der Oberliga wollen die Handballerinnen des TV Engers nach der Niederlage gegen den HC Koblenz am vergangenen Wochenende wieder zurück in die Erfolgsspur kommen. Allerdings wartet mit der HSG Kastellaun/Simmern eine hohe Auswärthürde auf die Mannschaft von Spielertrainerin Derya Akbulut.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen