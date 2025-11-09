Energieleistung bringt Mülheim-Urmitz den Heimsieg

Die Mülheim-Urmitzer Handballer haben ihre kleine Niederlagenserie beendet und ihr Heimspiel gegen die Südpfalz Tiger gewonnen. Aber es war äußerst knapp.
Dies war ein wirklich rundum gelungener Doppelspieltag in der Mülheimer Philipp-Heift-Sporthalle. 354 Zuschauer konnten erst einen Sieg der Regionalligamannschaft von HB Mülheim-Urmitz gegen die Südpfalz Tiger sehen, anschließend einen Sieg der zweiten Mannschaft in der Oberliga gegen den TuS 05 Daun – und zum Abschluss lud der Verein im Foyer alle Handballer und Karnevalisten zur Sessionseröffnung.