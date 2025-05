In der Handball-Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar hat die HSG Kastellaun/Simmern nach fünf Niederlagen in Serie ihr letztes Saisonheimspiel gewonnen: Gegen die abstiegsbedrohte SG Saulheim lagen die Hunsrücker zunächst zurück, gingen kurz vor der Pause erstmals in Führung, kassierten in der 57. Minute den 24:24-Ausgleichstreffer, aber behielten dank einer starken Schlussphase mit 27:25 die Oberhand.Mit 27:23 Punkten ist die HSG Sechster, Saulheim muss mit einem Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone weiter um den Klassenerhalt bangen.

In der ersten Spielminuten sah es bei Weitem nicht nach einem Heimerfolg aus, denn die Gäste aus Rheinhessen waren zu Beginn viel aufmerksamer und gingen mit 1:6 und 2:8 in Führung. Vor allem den Saulheimer Darren Weber (insgesamt 12 Tore) bekamen die Einheimischen nicht in den Griff.

Gastgeber werden langsam wach, starker Rickus

Erst langsam wachten die Gastgeber auf und kämpften sich dann konsequent in die Partie. Jeder HSG-Spieler steigerte sich und kurz vor der Halbzeit gelang Youngster Lewin Rickus mit seinem Treffer durch die Beine des starken Gästetorwartes Fabian Tomm die erstmalige Führung für Kastellaun/Simmern zum 12:11. Überhaupt überzeugte Angreifer Rickus durch gute Entscheidungen und Würfe: So schaltete er nach einem HSG-Ballverlust blitzschnell, blieb auf dem Feld und fing so clever einen gefährlichen Tempogegenstoß der Saulheimer ab.

Im zweiten Durchgang starteten die Einheimischen dann viel besser und gingen mit 15:12 in Führung. Die ansonsten guten Schiedsrichter verpassten danach dem überraschten Max Kötz eine unberechtigte Zwei-Minuten-Zeitstrafe, aber auch dies brachte die HSG nicht aus dem Konzept und nach 44 Minute traf Julian Mangold zum 21:17.

i Noch einmal einen Einsatz geflogen: Mathias Faust (Nummer 2) traf zweimal beim 27:25 gegen Saulheim. Karl-Friedrich Schmitt. B&P Schmitt

Gästetrainer Matthias Konrad nahm sofort eine Auszeit und tatsächlich war diese wirkungsvoll, denn Saulheim schaffte nachfolgend den 24:24-Ausgleich. HSG-Trainer Mirza Cehajic erwiderte sofort seinerseits auch mit einer Auszeit und besprach mit seiner Mannschaft intensiv die taktischen Maßnahmen der letzten gut drei Minuten. In denen übernahm Yannik Mühlbauer Verantwortung und erzielte zwei überragende, unhaltbare Tore für die die HSG. Mangold legte noch einen Treffer nach, Saulheim traf nur noch einmal, sodass das 27:25-Endergebnis feststand.

Nach der Partie wurde der zur TSG Mainz-Bretzenheim wechselnde Mühlbauer emotional verabschiedet. Cehajic war über die zwei Punkte glücklich, aber auch etwas wehmütig: „Wir haben die ersten 15 Minuten wie in den letzten Spielen auch total verschlafen, aber dann hat plötzlich unser Umschaltspiel funktioniert und wir haben schnelle Tore erzielt. Durch die starken Leistungen von Maurice Lahm, Yannik Mühlbauer und Lewin Rickus haben wir das Spiel gedreht und dann auch verdient gewonnen. Das war ein schönes letztes Saisonheimspiel, aber wir werden Yannik sehr vermissen. Sein Abgang ist für uns ein riesengroßer Verlust.“

HSG Kastellaun/Simmern – SG Saulheim 27:25 (12:11)

Kastellaun: Korbion, Brand, Lahm – Faust (2), Rickus (3), Mallmann, Mühlbauer (6), M. Kötz, Mangold (4), Hassley (2), Stelter, Grethen (8), Röckendorf (2).

Saulheim: Egelhof, Sehls – Obenauer, Seel (2), Magro-Arzt (7), Lipp, Keller, Sieben (1), Fuchs, Weber (12/5), Rinschen (2), Tomm, Fuchs, During, Schielke (1).

Schiedsrichter: Jochen Bentz (HSG Eckbachtal) und Ralf Weiler (TSV Kandel).

Zuschauer: 140.

Spielfilm: 1:6 (11.), 5:10 (20.), 9:11 (27.), 12:11 (Halbzeit); 21:17 (45.), 24:24 (57.), 27:25 (Endstand).