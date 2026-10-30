Heimspiel-Wochenende in der Frauen-Oberliga: Die HSG Nahe-Glan bittet am Samstag zum Tanz, der HSV Sobernheim am Sonntag. Die Aufgaben haben es dabei in sich.

Ansprüche möchte Korab Mulliqi nicht daraus ableiten, dass sein Team vergangenen Sonntag bei Spitzenreiter HSG Lingenfeld/Schwegenheim 32:28 gewonnen hat. „Ich will, dass meine Spielerinnen ordentlichen Handball spielen und sich weiterentwickeln“, sagt der Trainer des Oberliga-Zweiten

vor dem Heimspiel am Samstag, 18 Uhr, in Meisenheim gegen den TV Wörth.