Beide Kreisteams zu Hause
Eine Niederlage wäre ein herber HSV-Schnitzer 
Steht der HSG Nahe-Glan wieder zur Verfügung: Gina Dörr (schwarzes Trikot).
Steht der HSG Nahe-Glan wieder zur Verfügung: Gina Dörr (schwarzes Trikot).
Klaus Castor

Heimspiel-Wochenende in der Frauen-Oberliga: Die HSG Nahe-Glan bittet am Samstag zum Tanz, der HSV Sobernheim am Sonntag. Die Aufgaben haben es dabei in sich.

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Ansprüche möchte Korab Mulliqi nicht daraus ableiten, dass sein Team vergangenen Sonntag bei Spitzenreiter HSG Lingenfeld/Schwegenheim 32:28 gewonnen hat. „Ich will, dass meine Spielerinnen ordentlichen Handball spielen und sich weiterentwickeln“, sagt der Trainer des Oberliga-Zweiten HSG Nahe-Glan vor dem Heimspiel am Samstag, 18 Uhr, in Meisenheim gegen den TV Wörth.
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