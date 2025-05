Mission impossible? Oder geht doch noch was für die HSG Hunsrück in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga? Klar ist: Ein sehr hoher Sieg gegen St. Ingbert muss am Samstag in Sohren her und Osthofen muss am Sonntag gegen Dudenhofen verlieren.

Mit 0:4 Punkten geht die HSG Hunsrück in den letzten Spieltag der Aufstiegsrunde zur Handball-Regionalliga Südwest: Nur ein sehr hoher Sieg am Samstag (19.30 Uhr) in Sohren gegen den Saarlandmeister HC St. Ingbert-Hassel und eine Niederlage des Rheinhessenmeisters TG Osthofen am Sonntag (18 Uhr) gegen den Pfalzmeister HSG Dudenhofen/Schifferstadt verhilft dem Rheinlandmeister aus Irmenach und Gösenroth zum Sprung in die 4. Liga.

Zwei Teams der Viererrunde steigen auf. Dudenhofen ist mit 4:0 Punkten fast durch, St. Ingbert und Osthofen (beide 2:2 Punkte) kämpfen um das zweite Ticket, auf das Schlusslicht HSG Hunsrück nur noch marginale Chancen hat. Dieser Fall müsste eintreten, dass die Hunsrücker am Ende doch noch Zweiter werden: Gegen St. Ingbert muss ein Sieg mit zwölf Toren (!) Unterschied her, und einen Tag später muss Osthofen gegen Dudenhofen verlieren. Dann wären Hunsrück, St. Ingbert und Osthofen mit 2:4 Zählern punktgleich und die Tordifferenz aus allen Spielen (also auch die mit Dudenhofen) müsste entscheiden, wie Spielleiter Josef Lerch aus Offenbach bestätigte.

Nicolae kritisiert unglückliche Ansetzung des letzten Spieltags

„Die Ausgangslage ist nicht unmöglich, aber doch sehr, sehr schwierig“, sagt Hunsrück-Coach Florin Nicolae. Unglücklich findet er, dass beide Partien des Schlussspieltags nicht zeitgleich stattfinden: „Das habe ich noch nie erlebt, dass Spiele des letzten Spieltags in einer Viererrunde nicht zeitgleich ausgetragen werden.“

Das erste Spiel in Osthofen ging aus Hunsrück-Sicht unglücklich mit 23:25 verloren, zwei Tage später hatte die HSG gegen Dudenhofen in Kleinich beim 23:35 gegen Dudenhofen null Chance. „Osthofen war Pech, gegen Dudenhofen waren unsere Akkus dann fast leer“, sagt Nicolae: „Gegen St. Ingbert erwarte ich nun von meiner Mannschaft einen guten Auftritt.“ Insgesamt sieht er sein Team auf dem „richtigen Weg, aber wir benötigen anscheinend noch Zeit“.

Torwart Schenk kommt von der HSG Wittlich

Der Aufstieg bei den Vorzeichen käme einem Wunder gleich, zumal Gast St. Ingbert ähnlich stark wie Dudenhofen sein muss. In Dudenhofen verloren die Saarländer unglücklich mit 26:28, gegen Osthofen gab es einen überragenden 32:20-Heimsieg. Hunsrück muss zudem ohne seinen Stammtorwart Martin Scherschlicht auskommen, der sich gegen Dudenhofen wieder am Knie verletzte. „Es ist kein Kreuzbandriss, aber er hat Beschädigungen am Knorpel und am Meniskus. Ich hoffe, Martin muss nicht operiert werden, es wäre die dritte oder vierte OP für ihn am Knie“, sagt Nicolae. Scherschlicht wollte seine Karriere gerne gegen St. Ingbert auf dem Feld beenden, nun muss er verletzungsbedingt zuschauen.

Neben Youngster Luke Kaltenmorgen rückt aus der Verbandsliga-Reserve der erfahrene Keeper Lukas Everding hoch. Für die neue Saison hat die HSG Hunsrück einen neuen Torwart verpflichtet: Vom Oberliga-Vizemeister HSG Wittlich kommt der 22-jährige Alexander Schenk. Auch die etatmäßige Nummer eins, Mauro Neu, wird nach seinem Kreuzbandriss im Knie im Laufe der nächsten Saison zurückerwartet. Dann wahrscheinlich weiter in der Oberliga.