Die Handballer der HSG Nahe-Glan haben sich durch einen Sieg über die HSG Rhein-Nahe Bingen II ins Mittelfeld der Verbandsliga vorgearbeitet und weisen zudem ein ausgeglichenes Punktekonto auf.
Für schwache Nerven war der Auftritt der HSG Nahe-Glan nichts. Wer es mit den Verbandsliga-Handballern aus Kirn und Meisenheim hielt, wurde in der Binger Rundsporthalle durch ein Wechselbad der Gefühle geschickt. Nach aufreibenden 60 Minuten stand ein 34:28 (15:16)-Sieg über die HSG Rhein-Nahe Bingen II und damit ein versöhnliches Ende.