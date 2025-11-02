HSG Nahe-Glan setzt sich durch Eine grausame erste Hälfte und ein versöhnliches Ende 02.11.2025, 12:46 Uhr

Die Handballer der HSG Nahe-Glan haben sich durch einen Sieg über die HSG Rhein-Nahe Bingen II ins Mittelfeld der Verbandsliga vorgearbeitet und weisen zudem ein ausgeglichenes Punktekonto auf.

Für schwache Nerven war der Auftritt der HSG Nahe-Glan nichts. Wer es mit den Verbandsliga-Handballern aus Kirn und Meisenheim hielt, wurde in der Binger Rundsporthalle durch ein Wechselbad der Gefühle geschickt. Nach aufreibenden 60 Minuten stand ein 34:28 (15:16)-Sieg über die HSG Rhein-Nahe Bingen II und damit ein versöhnliches Ende.







