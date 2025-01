Wichtige Partie für HSV-Frauen Eine explosive Ausgangslage Gert Adolphi 30.01.2025, 17:56 Uhr

i Symbolbild dpa

Im Abstiegskampf der Handball-Regionalliga könnte der HSV Sobernheim für ein Ausrufezeichen sorgen. Die Nahe-Frauen wollen den direkten Konkurrenten distanzieren. Allerdings gibt es personelle Sorgen.

Auf die Handballerinnen des HSV Sobernheim wartet am heutigen Samstag das wichtigste Spiel der Regionalliga-Rückrunde. Um 20 Uhr ist der Tabellenvorletzte bei Schlusslicht HSG Saarbrücken zu Gast, das am Sonntag in Mundenheim gewonnen und den Rückstand auf die Bad Sobernheimerinnen auf zwei Punkte verkürzt hat.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen