Der HC Erlangen gehört auch im weiblichen Nachwuchsbereich zu den besten Klubs in Deutschland. Am Samstag ist der HCE Gastgeber in der B-Mädchen-Bundesliga der HSG Kastellaun/Simmern, die schon am Freitag ins Frankenland anreist.
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Vierter Spieltag in der B-Juniorinnen-Bundesliga: In der Vorrundengruppe 5 steht für die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern eine besondere Reise an. Der Tabellendritte (4:2 Punkte) aus dem Hunsrück gastiert am Samstag (14 Uhr) beim makellosen Tabellenführer HC Erlangen (6:0 Punkte).