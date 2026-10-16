Zu Gast beim HC Erlangen Eine besondere Reise für die Kastellauner B-Mädchen Michael Bongard 16.10.2026, 12:19 Uhr

i Im Auswärtsspiel beim HC Erlangen muss B-Mädels-Bundesligist HSG Kastellaun/Simmern auf Rückraumspielerin Lea Burg (am Ball) verzichten. B&P Schmitt

Der HC Erlangen gehört auch im weiblichen Nachwuchsbereich zu den besten Klubs in Deutschland. Am Samstag ist der HCE Gastgeber in der B-Mädchen-Bundesliga der HSG Kastellaun/Simmern, die schon am Freitag ins Frankenland anreist.

Vierter Spieltag in der B-Juniorinnen-Bundesliga: In der Vorrundengruppe 5 steht für die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern eine besondere Reise an. Der Tabellendritte (4:2 Punkte) aus dem Hunsrück gastiert am Samstag (14 Uhr) beim makellosen Tabellenführer HC Erlangen (6:0 Punkte).







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