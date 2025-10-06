HSG Birkenfeld siegt auswärts Ein Zwischenspurt ist der Knackpunkt 06.10.2025, 15:07 Uhr

i Symbolbild dpa

Als sich die Handballerinnen der HSG Birkenfeld unversehens einem Sechs-Tore-Rückstand gegenübersahen, erwachte ihr Kampfgeist – und mit zwei Serien regelten sie die Angelegenheit in Ottweiler dann doch souverän.

Mit einem 29:25-Auswärtssieg beim punktlosen Schlusslicht HSG Ottweiler/Steinbach haben die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach ihr Zählerkonto in der Tabelle ausgeglichen. Bevor schlussendlich ein souveräner Erfolg herauskam, hatte das Team von Trainer Dominik Schwindling aber zunächst harte Arbeit zu verrichten – Arbeit, an der Coach und Spielerinnen selbst schuld waren.







