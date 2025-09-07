Deutliche Heimsiege haben die HSG Kastellaun/Simmern und die HSG Hunsrück II am ersten Spieltag der Handball-Oberliga der Frauen gefeiert.

HSG Hunsrück II - Sportfreunde Neustadt 29:20 (12:10). Es begann in Kleinich eigentlich nicht gut für die Irmenach/Gösenrother Reserve, denn HSG-Trainer Florian Hübner musste auf Svenja Friesen (früher Mohr) verzichten, die Spielberechtigung für die erfahrene und torgefährliche Linkshänderin war nicht rechtzeitig eingetroffen. Die Chancenverwertung war auch ein Kritikpunkt von Hübner bis zur 40. Minute, als seine HSG nur 16:14 gegen Neustadt führte. In den letzten 20 Minuten platzte aber der Knoten. 13 Mal trafen die Gastgeberinnen im Schlussdrittel und waren den Gästen von der Wied auch konditionell deutlich überlegen. Am Ende stand ein klarer Heimsieg zum Auftakt, so hatte sich der Trainer das gewünscht. Hübner lobte vor allem seine beiden Torfrauen Anne Krüger und Emily Bohr. Am Samstag (17.15 Uhr) wollen die Hunsrückerinnen bei MJC Trier (26:25-Sieg in Mertesdorf) direkt nachlegen.

HSG Hunsrück II: Krüger, Bohr – M. Bach (1), Johann, Bolz (1), Keller, Fink (2), Schirokich (1), L. Bach (6), L. Wagner (4), Hahn (3), Kalle (6/6), Bottlender (4).

HSG Kastellaun/Simmern - HSC Schweich 33:17 (20:9). Die Kastellaunerinnen mussten ohne ihren beruflich verhinderten Trainer Sasa Puljizovic auskommen, die Co-Trainer Axel Müller und Sarah Wetstein übernehmen das Coaching und sahen, wie ihr Team vom Fleck weg keinen Zweifel aufkommen lassen wollte, wer die Halle als Sieger verlassen würde. Die Gastgeberinnen waren in allen Belangen überlegen und hatten nach 18 Minuten beim Stand von 13:4 schon für klare Verhältnisse gesorgt. Am Ende waren die Schweicherinnen mit den 16 Toren Differenz gut bedient. Kastellaun untermauerte seine Titelambitionen direkt am ersten Spieltag und fährt selbstbewusst am Samstag (19.30 Uhr) zum Knaller nach Welling. Die Eifelerinnen setzten sich bei Wittlich II nur knapp mit 25:23 durch. Kastellaun und Welling wurden in der Vorsaison punktgleich „geteilter“ Vizemeister und sind die klaren Titelaspiranten in dieser Runde.

Kastellaun: Martin-Stoleru, Baumgarten – Jogic (2), Wetstein, Mähringer-Kunz (2), Görgen, Maren Kölzer (3), E. Mallmann (1), Müller (1), Lauer, Wolf-Mühlbauer (1), Stemann (2), Gaines (1), Grbic (4), Mayer (3), J. Mallmann (11/4).