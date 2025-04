Der TuS Holzheim wird in der kommenden Saison erstmals seit Jahren mit keiner Nachwuchsmannschaft im hessenweiten Spielbetrieb vertreten sein. Die von Jakob Grünewald trainierte A-Jugend belegte beim Regionalliga-Qualifikationsturnier nach einem Sieg gegen die HSG Eppstein/Langenhain (11:6) sowie zwei Niederlagen gegen die HSG Kahl/Kleinstheim (17:18) und die HSG Rodgau Nieder-Roden II (8:27) nur den dritten Platz. „Wir sind stark enttäuscht", fasste Grünewald zusammen. Unter schwierigen Voraussetzungen - Aaron Debo stellte sich angeschlagen in den Dienst der Mannschaft und Ben Theile fiel verletzungsbedingt aus - konnte der TuS nicht sein ganzes Leistungsvermögen auf die Platte bringen. Im entscheidenden Spiel um den zweiten Platz gegen Kahl/Kleinostheim verletzte sich zu allem Überfluss auch noch Luc Jung an der Nase. Am kommenden Wochenende geht's in der Qualifikation zur Bezirksoberliga weiter.