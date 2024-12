Aufstiegskampf in Verbandsliga Ein Sieg in Urmitz ist für die HSG Römerwall Pflicht Tim Hammer 06.12.2024, 13:02 Uhr

i Römerwalls Spielertrainer Tim Binnes (beim Sprungwurf). Jörg Niebergall

Der Tabellenzweite HSG Römerwall darf sich im Kampf um den Aufstieg keinen Patzer erlauben, um am HV Vallendar II dranzubleiben.

Die HSG Römerwall steht vor einer, zumindest auf dem Papier, einfachen Aufgabe in der Handball-Verbandsliga Ost. Der Tabellenletzte Handball Mülheim-Urmitz III empfängt die Kombinierten aus Bad Hönningen und Rheinbrohl am Sonntag um 14.30 Uhr in der Urmitzer Peter-Häring-Halle.

