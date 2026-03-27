In der Regionalliga der Frauen steht schon der letzte Spieltag an. Die HSG Hunsrück (5.) hat Heimrecht in Kleinich gegen den Dritten TSG Mainz-Bretzenheim II.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist erst Ende März – und die Regionalliga Südwest der Frauen schließt als eine der ersten Handballligen bereits die Pforten. Der 22. und letzte Spieltag steht an, mit dem TSG Haßloch ist der Meister (muss sich aber über die Aufstiegsrunde zur 3. Liga qualifizieren) und mit dem HSV Sobernheim der Absteiger in der zwölfköpfigen Regionalliga gefunden.