Endspurt für die HSG Hunsrück Ein schnelles Wiedersehen am letzten Spieltag Michael Bongard 27.03.2026, 12:46 Uhr

i Meike Grethen (in Schwarz) fiel nach ihrer Rückkehr fast die komplette Saison bei der HSG Hunsrück wegen einer Fußverletzung aus. Seit einigen Wochen ist die Außenspielerin wieder dabei, wie hier beim 24:20-Sieg in Sobernheim. Am Samstag (19.30 Uhr) steht bereits der letzte Spieltag für Grethen & Co. mit dem Heimspiel in Kleinich gegen den Tabellendritten Mainz-Bretzenheim II an. Klaus Castor

In der Regionalliga der Frauen steht schon der letzte Spieltag an. Die HSG Hunsrück (5.) hat Heimrecht in Kleinich gegen den Dritten TSG Mainz-Bretzenheim II.

Es ist erst Ende März – und die Regionalliga Südwest der Frauen schließt als eine der ersten Handballligen bereits die Pforten. Der 22. und letzte Spieltag steht an, mit dem TSG Haßloch ist der Meister (muss sich aber über die Aufstiegsrunde zur 3. Liga qualifizieren) und mit dem HSV Sobernheim der Absteiger in der zwölfköpfigen Regionalliga gefunden.







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