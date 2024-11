Gegentor in letzter Sekunde Ein ganz bitteres Ende für die HSG Hunsrück 10.11.2024, 00:00 Uhr

Dem Sieg war man so nah – und zehn Sekunden später hielt die HSG Hunsrück im Spitzenspiel bei der TSG Mainz-Bretzenheim II noch nicht mal mehr einen Punkt in den Händen.

Was für ein bitterer Abend für die HSG Hunsrück: In der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen unterlagen die Irmenach/Gösenrotherinnen bei der TSG Mainz-Bretzenheim II mit 24:25 (12:11) durch ein Gegentor in allerletzter Sekunde. Hunsrück bleibt mit 10:6 Punkten Fünfter, Mainz-Bretzenheim II übernahm mit 15:3 Punkten für eine Nacht die Tabellenführung.

