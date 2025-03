Hilmar Bjarnason hört als Trainer bei HB Mülheim-Urmitz auf. Und der Isländer, der schon seit vielen Jahre verantwortlich für die Mannschaft ist, will auf jeden Fall den Klassenverbleib schaffen. Ein Sieg gegen Saulheim wäre Gold wert.

Nach einem spielfreien Wochenende geht die Handball-Regionalliga Südwest in das letzte Viertel der Saison, unterbrochen wird der Wochenrhythmus nur noch vom Osterwochenende. Bei HB Mülheim-Urmitz geht der Blick noch nach unten. Im Heimspiel in Urmitz will sich HB die SG Saulheim vom Leib halten. Der HV Vallendar ist bei Schlusslicht TV Nieder-Olm klar favorisiert.

HB Mülheim-Urmitz – SG Saulheim (Sa, 19.30 Uhr)

„Es ist allen bewusst, wie wichtig dieses Spiel ist. Fast ein Vier-Punkte-Spiel. Wir können einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen“, erklärt der Mülheim-Urmitzer Trainer Hilmar Bjarnason. Als Tabellenachter sieht HB mit 18 Pluspunkten auf den ersten Blick nicht einmal wirklich gefährdet aus. Doch die Abstände dahinter sind gering. Illtal und die Saulheimer kommen auf 17 Zähler. Offenbach (16) und die Südpfalz Tiger (15) folgen. Die HG Saarlouis II kommt als Tabellenvorletzter auf elf Punkte, bei einem Spiel weniger als die Konkurrenten.

Bis zu drei Teams kann es je nach Sachlage in der einen höheren 3. Liga treffen. Mit Mundenheim und Haßloch stehen dort zwei Teams aus dem Bereich der Regionalliga Südwest auf den Abstiegsrängen. „Alles, was ich weiß ist, dass es eng ist. Ich beschäftige mich damit aber wirklich nicht. Wir haben alles in eigener Hand, nur das zählt und das nächste Spiel“, sagt Bjarnason. Und dahingehend gibt sich der Isländer optimistisch: „Die Mannschaft hat wirklich konzentriert gearbeitet. Man merkt, dass die Jungs die Sache ernst nehmen.“

Personell wird die Regionalligamannschaft erneut von der U23-Reserve unterstützt, die zuvor ihr letztes Oberligaheimspiel gegen Bendorf bestreitet. Marvin Klaes wird krankheitsbedingt fehlen. Der Einsatz von Luca Reuter ist nach Zerrung fraglich. Bjarnason: „Wir wissen, was zu tun ist. Darren Weber ist der Dreh-und Angelpunkt beim Gegner. Rückraumspieler Marco Magro-Arzt muss man frühzeitig mit Körperkontakt begegnen. Und vor allem müssen wir die Eigenfehler auf ein Minimum reduzieren. Dann können wir jeden schlagen.“

TV Nieder-Olm – HV Vallendar (Sa.,19 Uhr)

An der Tabellenspitze setzt sich das Fernduell zwischen dem HV Vallendar und dem TV Homburg fort. Mit Blick auf den Spielplan erscheinen an diesem Spieltag Überraschungen aber unwahrscheinlich. Der HVV ist klarer Favorit beim Schlusslicht. Homburg ist ebenso klar favorisiert gegen den Tabellenvorletzten HG Saarlouis II.

„Ja, wir sind klarer Favorit. Aber von Woche zu Woche mahne ich. Wir müssen auch diesen Gegner sehr ernst nehmen. Bleibt es lange knapp, dann kann das auch richtig eng werden“, warnt HVV-Coach Veit Waldgenbach. Im Hinspiel entledigte sich der HVV der Pflichtaufgabe sehr souverän und erzielte mit 46 Treffern einen Saisonbestwert. „Ähnlich souverän wollen wir es natürlich wieder gestalten“, sagt Waldgenbach.

Die Rheinhessen haben mit nur sechs Zählern am Tabellenende wenig zu verlieren, der Abstieg ist kaum noch zu verhindern und bereits zwei Mal wurde im Verlauf der Saison der Trainer gewechselt. „Das macht den Gegner auch sicherlich ein Stück weit unberechenbar“, betont Waldgenbach.