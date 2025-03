Ein Derby zwischen zwei aufstrebenden Mannschaften

Auch wenn es nicht um Auf- oder Abstieg geht, das Derby zwischen dem HC Koblenz und HB Mülheim-Urmitz II steht im Mittelpunkt der Handball-Oberliga. Derweil muss die TS Bendorf in Bitburg gewinnen, sonst kommt die Turnerschaft vom vorletzten Platz nicht mehr weg.

TV Bitburg – Turnerschaft Bendorf (Sa., 17 Uhr, Edith-Stein-Halle)

Die Zahl der Oberligaabsteiger hängt davon ab, ob der künftige Rheinlandmeister sich in den Qualifikationsspielen zur Regionalliga durchsetzt. Im besten Fall könnte Bendorf sogar als Vorletzter noch in der Klasse verbleiben.

Im Fall einer Niederlage in Bitburg steht schon fest, dass die Mannschaft von Dustin Keip dann auf diese Schützenhilfe des Meisters angewiesen ist, da der vorletzte Platz der Bendorfer dann zementiert ist. Beim Versuch, das abzuwenden, können sich die Falken auf die zuletzt gezeigten besseren Leistungen berufen.

Bendorf macht sich keinen Druck mehr

Bitburgs Heimbilanz (bis dahin 13:3 Punkte) hat zuletzt durch ein 29:35 gegen Koblenz Kratzer abbekommen. Was auch daran lag, dass der TVB erstmals mit einem sehr dünnen Kader in ein Heimspiel ging. Bendorfs Keip geht die Aufgabe äußerst pragmatisch an. „Mittlerweile macht sich keiner bei uns mehr einen Kopf darüber, ob wir Vorletzter werden oder nicht. Das ist gut so. Wir wollen aber noch punkten und so eine lange Auswärtsfahrt nicht umsonst machen. Bis auf Jonas Kaltenbach müssten alle an Bord sein, sodass wir personell gut gerüstet anreisen. Erwischen wir einen guten Tag und Bitburg nicht, dann könnte etwas für uns drin sein.“

HC Koblenz – HB Mülheim-Urmitz II (So., 15 Uhr, Beatushalle)

Im Derby messen sich zwei Teams, die sich im Saisonverlauf zuletzt stetig in der Tabelle nach vorn gearbeitet haben. Dabei hat sich der HCK mit nun sechs Siegen in Folge auf den fünften Rang (23:13 Punkte) vorgearbeitet. Doch die HB-Reserve muss sich hinter diesem Lauf der Koblenzer nicht verstecken. Sie sammelte 14:2 Punkte ein, verlor dabei nur in Kastellaun und rangiert sogar auf dem dritten Platz (24:10).

Eine Bilanz, die auch deshalb beeindruckend ist, weil Mülheim-Urmitz nach 6:6-Startpunkten in die Saison anschließend nur noch zweimal verloren hat. So könnte der Lokalklassiker in der Beatushalle auch diesmal einiges für die Anhänger beider Teams bieten.

Im Derby dominierte bislang immer das Heimteam

Ein Blick in die jüngste Vergangenheit verrät, dass sich in diesem Derby immer die Heimmannschaft durchsetzte. Die HB-Reserve gewann vergangene Saison daheim 26:22 und im Hinspiel 25:22, musste dafür aber im letzten Jahr mit 30:44 in Koblenz die höchste Niederlage unter der Ägide von Trainer Hansi Schmidt hinnehmen.

Während die Mülheim-Urmitzer verständlicherweise diese Serie durchbrechen wollen und dabei auch Revanche für die Pleite in der Vorsaison in Koblenz anstreben, wird der HCK alles daran setzen, erneut zu Hause zu gewinnen.

Beide Teams personell nicht in Bestbesetzung

Neben der Tagesform wird auch die personelle Ausstattung im Kampf um den Sieg mit in die Waagschale geworfen. Die Mülheim-Urmitzer beklagten zuletzt einige Verletzungen und werden definitiv nicht in Bestbesetzung antreten. Die Gastgeber waren eher durch Erkrankungen personell geschwächt, sodass sich hier die Frage stellt, ob die Erkältungswelle nun ausgestanden ist oder noch nicht.

„Es gibt ein paar offene Fragen, was das Personal betrifft. Dennoch rechnen wir uns aufgrund des Heimvorteils einiges aus. Es mag langweilig klingen, aber Derby ist Derby, und da gelten nun einmal oft eigene Gesetze. Am Ende gewinnt dann die Mannschaft, die die bessere Tagesform erwischt oder in der zum Beispiel die Torhüter herausragen. Da hängt viel von Kleinigkeiten ab“, sagt der Koblenzer Trainer Julian Vogt.

Kleinigkeiten, die HB-Trainer Schmidt natürlich auf die Seite seines Teams ziehen möchte. Er meint zur Aufgabe in Koblenz: „Wir treffen auf einen extrem heimstarken Gegner. Diese Heimstärke mussten wir letzte Saison bereits schmerzlich erfahren. Trotz unserer Ausfälle werden wir alles daran setzen, in Koblenz zu bestehen.“