Kastellaun II vs. HSG Hunsrück Ein Derby-Kracher, den so sicher niemand erwartet hat Michael Bongard 20.11.2026, 15:37 Uhr

i Ob die HSG Kastellaun/Simmern II um Trainer Max Grethen (links) im Spitzenspiel auch die HSG Hunsrück überflügeln kann? Am Samstag (20 Uhr) steht in Simmern der Derby-Kracher an. B&P Schmitt

Knaller-Spieltag in der Oberliga: Der Dritte HV Vallendar II und der Vierten HC Koblenz treffen aufeinander – und in Simmern kommt es zum absoluten Spitzenspiel zwischen dem Ersten HSG Kastellaun II und dem Zweiten HSG Hunsrück.

Wer vor der Saison die Prognose gewagt hätte, dass Ende November in Simmern die HSG Kastellaun II und die HSG Hunsrück ungeschlagen mit je einem Minuspunkt auf dem Konto das absolute Spitzenspiel in der Handball-Oberliga bestreiten würden, der wäre müde belächelt worden.







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