Erstes Unentschieden der Saison: Die Handballerinnen des TuS Holzheim und der SV Seulberg haben sich in der Bezirksoberliga Wiesbaden-Frankfurt beim 26:26 die Ausbeute schwesterlich geteilt.

„Seulberg hat es häufig geschafft, den entscheidenden Ball zur besser stehenden Spielerin zu passen.

Einen Punkt gewonnen oder doch eher einen Zähler verloren? Nach dem 26:26 (12:14) in der Handball-Bezirksoberliga gegen den SV Seulberg waren sowohl die Ardeckerinnen als auch der Kontrahent aus dem Hochtaunus-Kreis mit dem Remis zufrieden.