Remis für Holzheims Frauen
Duo Würz/Salzmann packt hinten zu und trifft vorne ins Schwarze 
Thorsten Fetter wirft einen Blick auf Nicole Steckels statistische Notizen. Die Frauen des TuS Holzheim verdienten sich mit eine
Thorsten Fetter wirft einen Blick auf Nicole Steckels statistische Notizen. Die Frauen des TuS Holzheim verdienten sich mit einer starken zweiter Halbzeit das Remis gegen Seulberg.
Andreas Hergenhahn

Erstes Unentschieden der Saison: Die Handballerinnen des TuS Holzheim und der SV Seulberg haben sich in der Bezirksoberliga Wiesbaden-Frankfurt beim 26:26 die Ausbeute schwesterlich geteilt.

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Einen Punkt gewonnen oder doch eher einen Zähler verloren? Nach dem 26:26 (12:14) in der Handball-Bezirksoberliga gegen den SV Seulberg waren sowohl die Ardeckerinnen als auch der Kontrahent aus dem Hochtaunus-Kreis mit dem Remis zufrieden.
„Seulberg hat es häufig geschafft, den entscheidenden Ball zur besser stehenden Spielerin zu passen.
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