Duell zwischen Neustadt und Engers bleibt ohne Sieger

Das war spannend: Im Kreisduell der Handball-Oberliga lieferten sich die SF Neustadt und der TV Engers ein intensives Duell. Am Ende stand ein 23:23-Unentschieden zu Buche.
Die Entscheidung, wer denn in der Handball-Oberliga der Frauen die beste Mannschaft aus dem Kreis Neuwied sein dürfte, wird wohl erst in den übrigen Saisonspielen entschieden, spätestens im Rückspiel am 7. März. Beim Nachholspiel zwischen den SF Neustadt und dem TV Engers gab es am Freitagabend vor knapp 40 Zuschauern beim 23:23 (10:12) jedenfalls keinen Sieger.