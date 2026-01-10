Spannender Jahresauftakt Duell zwischen Neustadt und Engers bleibt ohne Sieger Jörg Niebergall 10.01.2026, 20:50 Uhr

i Beim Duell zwischen den SF Neustadt (weiße Trikots) und dem TV Engers ging es äußerst intensiv zur Sache. Letzten Endes blieb die spannende Begegnung ohne Sieger. Jörg Niebergall

Das war spannend: Im Kreisduell der Handball-Oberliga lieferten sich die SF Neustadt und der TV Engers ein intensives Duell. Am Ende stand ein 23:23-Unentschieden zu Buche.

Die Entscheidung, wer denn in der Handball-Oberliga der Frauen die beste Mannschaft aus dem Kreis Neuwied sein dürfte, wird wohl erst in den übrigen Saisonspielen entschieden, spätestens im Rückspiel am 7. März. Beim Nachholspiel zwischen den SF Neustadt und dem TV Engers gab es am Freitagabend vor knapp 40 Zuschauern beim 23:23 (10:12) jedenfalls keinen Sieger.







