Kastellauner Reserve kommt Droht dem TV Bad Ems nun der komplette Fehlstart? Stefan Nink 22.10.2026, 14:44 Uhr

i In kritischen Phasen gilt es eng zusammenzurücken. Als geschlossene Einheit will der TV Bad Ems der starken Reserve der HSG Kastellaun Paroli bieten und zwei Punkte einfahren. Andreas Hergenhahn

Nicht wenige hatten den Handballern des TV Bad Ems in dieser Runde einen Angriff auf die Spitzengruppe zugetraut. Nach verpatztem Start müssen die verunsicherten Kurstädter aber erst mal zusehen, wieder in die Spur zu kommen. Je früher, desto besser.

Den Auftakt in die neue Runde hatten sich die Handballer des TV 1861 gewiss ganz anders vorgestellt. Nach vier absolvierten Begegnungen – die zunächst als Saisonpremiere geplante Partie gegen den TuS Weibern wurde auf Wunsch der Eifeler auf 21. November verschoben – stehen magere 2:6 Zähler auf dem Konto der Kurstädter, die tatsächlich ein als anspruchsvoll zu bezeichnendes Programm zu bewältigen hatten.







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