Nach 29 Heimsiegen in Folge Dreijährige HSG-Hunsrück-Serie reißt gegen Wittlich 05.10.2025, 10:48 Uhr

i Ein harter Kampf war das Spitzenspiel zwischen der HSG Hunsrück (in Schwarz mit Phil Schmidt) und der HSG Wittlich (mit Finn Schilz). Die Gäste aus der Eifel gewannen in Kleinich vor 290 Zuschauern mit 33:30. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Das Gipfeltreffen in der Oberliga hat die HSG Wittlich für sich entschieden und den amtierenden Meister HSG Hunsrück in eigener Halle nach ganz langer Zeit wieder zum Verlierer gemacht.

Triumphale Rückkehr für Trainer Igor Domaschenko in die Kleinicher Hirtenfeldhalle: Seine HSG Wittlich gewann das Spitzenspiel in der Handball-Oberliga mit 33:30 (16:13) bei der HSG Hunsrück. Die fast drei Jahre anhaltende Serie von 29 Heimsiegen in der Liga in Folge riss aus Irmenach/Gösenrother Sicht.







Artikel teilen

Artikel teilen