Gegen Trier und Kastellaun II
Doppel-Nachholspieltag mit Derby für HSG Hunsrück
Das Hinspiel in Kastellaun war ein harter Kampf, den die HSG Hunsrück (in Schwarz mit Collin Reuter) knapp mit 24:23 bei der HSG
Das Hinspiel in Kastellaun war ein harter Kampf, den die HSG Hunsrück (in Schwarz mit Collin Reuter) knapp mit 24:23 bei der HSG Kastellaun/Simmern II (rechts Chris Adams) gewann. Nun steht am Sonntag (17 Uhr) das Rückspiel in Kleinich an.
B&P Schmitt

Zwei Nachholspiele stehen vor dem Saisonfinale (nach Ostern) in der Oberliga noch aus: Beide finden am Wochenende statt, beide in Kleinich und in beiden ist die HSG Hunsrück involviert, am Freitag gegen MJC Trier und am Sonntag gegen Kastellaun II.

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Bevor sich die Handball-Oberliga in die Osterpause (die letzten beiden Spieltage finden am 11. und 18. April statt) verabschiedet, steht für die HSG Hunsrück noch ein Doppel-Nachholspieltag an: Am Freitag gastiert Schlusslicht MJC Trier in Kleinich, am Sonntag steigt dann in der Hirtenfeldhalle das Derby gegen Kastellaun/Simmern II (10.

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