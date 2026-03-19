Gegen Trier und Kastellaun II Doppel-Nachholspieltag mit Derby für HSG Hunsrück Michael Bongard 19.03.2026, 15:59 Uhr

i Das Hinspiel in Kastellaun war ein harter Kampf, den die HSG Hunsrück (in Schwarz mit Collin Reuter) knapp mit 24:23 bei der HSG Kastellaun/Simmern II (rechts Chris Adams) gewann. Nun steht am Sonntag (17 Uhr) das Rückspiel in Kleinich an. B&P Schmitt

Zwei Nachholspiele stehen vor dem Saisonfinale (nach Ostern) in der Oberliga noch aus: Beide finden am Wochenende statt, beide in Kleinich und in beiden ist die HSG Hunsrück involviert, am Freitag gegen MJC Trier und am Sonntag gegen Kastellaun II.

Bevor sich die Handball-Oberliga in die Osterpause (die letzten beiden Spieltage finden am 11. und 18. April statt) verabschiedet, steht für die HSG Hunsrück noch ein Doppel-Nachholspieltag an: Am Freitag gastiert Schlusslicht MJC Trier in Kleinich, am Sonntag steigt dann in der Hirtenfeldhalle das Derby gegen Kastellaun/Simmern II (10.







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