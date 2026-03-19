Zwei Nachholspiele stehen vor dem Saisonfinale (nach Ostern) in der Oberliga noch aus: Beide finden am Wochenende statt, beide in Kleinich und in beiden ist die HSG Hunsrück involviert, am Freitag gegen MJC Trier und am Sonntag gegen Kastellaun II.
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Bevor sich die Handball-Oberliga in die Osterpause (die letzten beiden Spieltage finden am 11. und 18. April statt) verabschiedet, steht für die HSG Hunsrück noch ein Doppel-Nachholspieltag an: Am Freitag gastiert Schlusslicht MJC Trier in Kleinich, am Sonntag steigt dann in der Hirtenfeldhalle das Derby gegen Kastellaun/Simmern II (10.