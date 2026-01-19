HSG Birkenfeld verliert klar Dominik Schwindling nimmt Druck vom Abstiegskessel Sascha Nicolay 19.01.2026, 16:33 Uhr

i Da repariert der Trainer noch selbst die Netze Dominik SchwindlingDominik Schwindling, der Trainer der HSG Birkenfeld, rät, im Rennen um den Klassenverbleib die Nerven zu behalten. Stefan Ding

Nach nur fünf Toren im zweiten Spielabschnitt und einer klaren Niederlage in Saarbrücken sind die Handballerinnen der HSG Birkenfeld weiter ein Tabellen-Kellerkind. Trainer Dominik Schwindling ist es aber wichtig, die Abstiegsgefahr einzuordnen.

Eine auf den ersten Blick recht derb aussehende 18:27-Niederlage bei der HSG TVA/ATSV Saarbrücken haben sich die Saar-Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld eingehandelt. Doch nicht nur wegen des 13:13-Pausenstands war Birkenfelds Trainer Dominik Schwindling nicht unzufrieden mit seinem Team.







