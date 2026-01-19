Nach nur fünf Toren im zweiten Spielabschnitt und einer klaren Niederlage in Saarbrücken sind die Handballerinnen der HSG Birkenfeld weiter ein Tabellen-Kellerkind. Trainer Dominik Schwindling ist es aber wichtig, die Abstiegsgefahr einzuordnen.
Eine auf den ersten Blick recht derb aussehende 18:27-Niederlage bei der HSG TVA/ATSV Saarbrücken haben sich die Saar-Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld eingehandelt. Doch nicht nur wegen des 13:13-Pausenstands war Birkenfelds Trainer Dominik Schwindling nicht unzufrieden mit seinem Team.