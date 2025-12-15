Dominik Schwindling beendet Engagement in Birkenfeld

Die Niederlage im letzten Spiel vor der Winterpause bedeutet, dass die HSG Birkenfeld/Schwarzenbach in der Rückrunde gegen den Abstieg aus der Oberliga der Frauen spielen wird. Klar ist auch, dass der Trainer am Ende der Runde aufhören wird.
Lesezeit 3 Minuten
Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach haben ihre Auswärtspartie bei der HG Saarlouis klar verloren. 20:27 (8:13) hieß es am Ende. Spätestens jetzt hat auch der Abstiegskampf für das Kreisstadt-Team begonnen. Die HSG Birkenfeld ist auf den drittletzten Platz abgerutscht.