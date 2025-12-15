Trainer hört im April auf Dominik Schwindling beendet Engagement in Birkenfeld Sascha Nicolay 15.12.2025, 12:29 Uhr

i Dominik Schwindling wird nur noch in der Rückrunde die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach trainieren. Aus zeitlichen Gründen wird der Coach danach sein Engagement in der Kreisstadt aufgeben. Stefan Ding

Die Niederlage im letzten Spiel vor der Winterpause bedeutet, dass die HSG Birkenfeld/Schwarzenbach in der Rückrunde gegen den Abstieg aus der Oberliga der Frauen spielen wird. Klar ist auch, dass der Trainer am Ende der Runde aufhören wird.

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach haben ihre Auswärtspartie bei der HG Saarlouis klar verloren. 20:27 (8:13) hieß es am Ende. Spätestens jetzt hat auch der Abstiegskampf für das Kreisstadt-Team begonnen. Die HSG Birkenfeld ist auf den drittletzten Platz abgerutscht.







