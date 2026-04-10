HSG Hunsrück in Bad Ems Domaschenkos Wittlicher: Meister in Kastellaun? Michael Bongard 10.04.2026, 14:52 Uhr

i Für Max Wetstein und seinen Trainerkollegen Markus Frank steht am Samstag (17.30 Uhr) das letzte Heimspiel an: Für ihre HSG Kastellaun/Simmern II geht es gegen die HSG Wittlich, die Eifeler können Meister werden. Wetstein und Frank hören bei Kastellaun II nach der Saison auf. Photo-Moments by Dennis Irmiter. Dennis Irmiter | PHOTO-MOMENTS

Knallen am Samstagabend in Kastellaun die Sektkorken? Gast HSG Wittlich kann bei der HSG Kastellaun/Simmern II die Meisterschaft in der Oberliga perfekt machen.

Am vorletzten Spieltag in der Handball-Oberliga wird in Kastellaun wohl der neue Rheinlandmeister gekürt.HSG Kastellaun/Simmern II – HSG Wittlich (Sa., 17.30 Uhr, in Kastellaun). Zwei Spieltage vor Schluss hat Spitzenreiter Wittlich (38:2 Punkte) drei Punkte Vorsprung auf den Zweiten HC Koblenz – und auch den direkten Vergleich gegen die Koblenzer für sich entschieden.







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