Knallen am Samstagabend in Kastellaun die Sektkorken? Gast HSG Wittlich kann bei der HSG Kastellaun/Simmern II die Meisterschaft in der Oberliga perfekt machen.
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Am vorletzten Spieltag in der Handball-Oberliga wird in Kastellaun wohl der neue Rheinlandmeister gekürt.HSG Kastellaun/Simmern II – HSG Wittlich (Sa., 17.30 Uhr, in Kastellaun). Zwei Spieltage vor Schluss hat Spitzenreiter Wittlich (38:2 Punkte) drei Punkte Vorsprung auf den Zweiten HC Koblenz – und auch den direkten Vergleich gegen die Koblenzer für sich entschieden.