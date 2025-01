Heimspiel gegen Tabellenführer DJK Betzdorf will „Hinspielergebnis korrigieren“ Jona Heck 24.01.2025, 14:09 Uhr

i Hartes Stück Arbeit: Wie hier im Derby gegen den SSV Wissen haben die Handballer der DJK Betzdorf (am Ball Ben Leopold Molly) gegen den Tabellenführer ordentlich Gegenwehr zu erwarten. Manfred Böhmer

Die DJK Betzdorf will sich im Heimspiel gegen den HC Koblenz IV revanchieren. Im Hinspiel gab es eine deutliche Niederlage. Betzdorf-Trainer Marco Cassens ist guter Dinge.

Für die DJK Betzdorf sieht es in der Handball-Bezirksoberliga gut aus. Mit sechs Siegen aus neun Spielen steht das Team um Trainer Marco Cassens aktuell auf Rang drei der Tabelle. Am Sonntag, 17 Uhr, gastiert der ungeschlagene Tabellenführer HC Koblenz IV in der Molzberghalle in Betzdorf.

