86 Tore in 60 Minuten DJK Betzdorf verliert auch die dritte Partie der Saison 22.09.2025, 11:40 Uhr

i Die DJK Betzdorf (am Ball Luca Weitz) musste sich nach einem Torfestival Handball Mülheim-Urmitz III (in Weiß) geschlagen geben. Manfred Böhmer/balu

In der Handball-Bezirksoberliga bleibt die DJK Betzdorf punktlos. Bei der 39:47-Heimniederlage gegen HB Mülheim-Urmitz III sahen die Zuschauer ungewöhnlich viele Tore für ein Handballspiel.

Ein wahres Schützenfest konnten die Zuschauer in der Betzdorfer Molzberghalle begutachten. Das Bezirksoberliga-Spiel zwischen der DJK Betzdorf und Handball Mülheim-Urmitz III endete nach 60 Minuten mit 39:47 (18:22). Damit bleibt die DJK nach drei Spieltagen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.







