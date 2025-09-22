In der Handball-Bezirksoberliga bleibt die DJK Betzdorf punktlos. Bei der 39:47-Heimniederlage gegen HB Mülheim-Urmitz III sahen die Zuschauer ungewöhnlich viele Tore für ein Handballspiel.
Ein wahres Schützenfest konnten die Zuschauer in der Betzdorfer Molzberghalle begutachten. Das Bezirksoberliga-Spiel zwischen der DJK Betzdorf und Handball Mülheim-Urmitz III endete nach 60 Minuten mit 39:47 (18:22). Damit bleibt die DJK nach drei Spieltagen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.