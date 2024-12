Klarer 48:20-Heimerfolg DJK Betzdorf lässt gegen Neustadt zu keiner Zeit nach 02.12.2024, 17:30 Uhr

i Der Treffsicherste: Der zehnfache Torschütze Daniel Greb (am Ball) hatten einen großen Anteil am deutlichen 48:20-Heimerfolg der DJK Betzdorf gegen strauchelnde Neustädter (gelbe Leibchen). Manfred Böhmer

Ein deutlicher Heimerfolg der DJK Betzdorf in der Handball-Bezirksoberliga.

Die Bezirksoberliga-Handballer der DJK Betzdorf bleiben in der heimischen Molzberghalle in Betzdorf-Kirchen in dieser Saison weiterhin unbesiegt. Die Sieben von Trainer Marco Cassens dominierte gegen den Vorletzten, die Sportfreunde Neustadt, und ließ beim 48:20 (20:10)-Erfolg nichts anbrennen.

