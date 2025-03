DJK Betzdorf erwartet ein schwieriges Heimspiel

Der Tabellendritte der Handball-Bezirksoberliga, die DJK Betzdorf, trifft in der heimischen Molzberghalle auf den Tabellenzweiten des HC Koblenz III (So., 17 Uhr). Nach der überraschenden Auswärtsniederlage vor zwei Wochen bei der HSG Römerwall II will das Team von Trainer Marco Cassens Wiedergutmachung leisten. Aufgrund der Tabellensituation gehen die Koblenzer als Favorit in die Partie, mit einem Sieg der Betzdorfer würde sich die DJK an den Gegner ranpirschen. Damit diese allerdings klappt, brauchen die Betzdorfer einen Sahnetag, wie der Trainer der Sieg-Heller-Städter weiß.

„Wenn wir nochmal etwas Bewegung ins obere Tabellendrittel bringen wollen, müssen wir am Wochenende 60 Minuten lang durchgehend „performen“. Koblenz ist ein ambitionierter Klub, und wir werden buchstäblich alle Hände voll zu tun haben, den Gegner von der Nahwurfzone fernzuhalten und damit auch die Kreisanspiele zu unterbinden“, erklärt Cassens im Vorfeld. „Die letzte Begegnung gegen Römerwall hat gezeigt, wie schnell eine Partie trotz guten Starts noch kippen kann“, warnt er.

Das Hinspiel beim HC Koblenz III verloren die Betzdorfer klar und deutlich mit 27:34. Im Rückspiel herrschen allerdings ganz andere Vorzeichen, erklärt Cassens: „Das Hinspiel in Koblenz ging relativ deutlich verloren, was sicher auch daran lag, dass wir lediglich einen Auswechselspieler einsetzen konnten. Stand heute sind alle Spieler gesund und einsatzfähig und die Vorzeichen – wenn es so bleibt – daher auch andere als damals“. Daher ist der DJK-Trainer zuversichtlich für das kommende Spiel, weiß allerdings auch, was es alles benötigt, um mit den Koblenzern mitzuhalten. „Um die Punkte in Betzdorf zu behalten, brauchen wir schnelle Beine, Konzentration und maximale Leidenschaft. Dann können und werden wir das auf jeden Fall schaffen“.