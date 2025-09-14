Ungewohnte Anwurfzeit, viele Zuschauer, lautstarkes Gedröhne aus den Lautsprecherboxen – das alles waren für Trainer Ulrich Groß Gründe, warum seine Handballer „mit dem Kopf nicht präsent“ waren. In Mendig hagelte es Gegentore.

„Das war ein Debakel“, stellt Trainer Ulrich Groß in seiner Analyse der 19:40-Niederlage der DJK-Betzdorf-Handballer bei Absteiger GW Mendig vorneweg klar. „Kein einziger Spieler – mit Ausnahme des Torhüters Jonas Köhler – hat das geleistet, was er normalerweise leisten kann“, so der Trainer. Bereits zur Halbzeit stand es 19:6 für Mendig.

Im Vorfeld war die große Frage bei der DJK, wer im Tor steht. Jonas Köhler war die Antwort – und der konnte einem am Ende nur leidtun. Groß’ geführte Statistik wies die Mängel gnadenlos auf. „Aus 75 Angriffen haben wir nur 19 Tore erzielt“, berichtet der DJK-Trainer. „Mendig hatte dagegen nur 62 Angriffe – und daraus 40 Treffer erzielt.“

Mögliche Gründe für das Debakel

Die eigene Ineffizienz sei für den Trainer unerklärlich. „Da habe ich eigentlich keine Worte für, wir waren alle mit dem Kopf nicht präsent“, so Groß, der dann versuchte, Gründe aufzuführen: „Vielleicht war es der Samstag, vielleicht die späte Anwurfzeit, vielleicht aber auch die Spielatmosphäre, die man in dieser Klasse nicht gewohnt ist.“

Die Mendiger Kreissporthalle war gut besucht, zudem tönte die Musik vor und während des Spiels laut aus den Lautsprechern der Halle. „Insbesondere auch vor den 7 Metern lief Musik“, erzählt der Betzdorfer Trainer, der einen Umstand auch nicht unkommentiert lassen wollte: „Mendig nimmt eine Auszeit – es läuft keine Musik. Betzdorf nimmt eine Auszeit – die Musik läuft so laut, dass man sich gar nicht unterhalten konnte.“ Als Ausrede wollte er dies aber nicht gelten lassen.

„Einfach ein totaler Zusammenbruch.“

Ulrich Groß, Trainer DJK Betzdorf

Zu dominant war der Auftritt der Gastgeber, respektive so schwach war der Auftritt der Gäste. „Einfach ein totaler Zusammenbruch. Wir haben den Mendiger Torwart richtig warm geschossen. Er war sehr gut, aber seine Abwehrquote von 70 Prozent bekommt man auch nur dann, wenn die Torwürfe unterirdisch schlecht sind.“

Für die DJK Betzdorf spielten: J. Köhler – Burghaus (3), Flender (3), L. Weitz, Kielmann, F. Köhler (3), Manca (5/2), Elzer, D. Greb (2), T. Greb (2), Nazarenus, Molly.