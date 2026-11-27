Rund eindreiviertel Stunden sind die Handballer der HSG Nahe-Glan vor ihrer Verbandsliga-Partie beim TSV Kandel unterwegs. „Das ist unsere längste Autofahrt“, sagt HSG-Trainer Jeremias Christmann. „Ich erwarte ein sehr anspruchsvolles Spiel.“ Aber nicht nur steife Gelenke könnten für die Mannschaft aus Kirn und Meisenheim zum Problem werden, auch der Gegner wird ein Wörtchen mitreden wollen. Die Kandeler liegen zwar vier Punkte hinter der zweitplatzierten HSG zurück, doch ihre drei Heimspiele haben sie gewonnen.

Für das Nahe-Glan-Team ist es eine Premiere, noch nie hat es gegen diesen Gegner gespielt. Auf Erfahrungen aus vorangegangenen Begegnungen können Christmann und sein Trainerpartner Mark Bertram nicht zurückgreifen, doch sie haben Videos von Spielen des Gegners analysiert. „Die Kandeler spielen einen schnellen Handball“, sagt Christmann. „Wir müssen saubere Angriffe spielen, Würfe gut vorbereiten und dürfen nur wenige Fehler machen.“ Das war der HSG vor 14 Tagen bei der HSG Eckbachtal II nicht wie gewünscht gelungen, eine 36:37-Niederlage war die Folge.

Christmann will am eigenen Tempospiel festhalten, kennt aber auch die Gefahren. „Das ist immer ein schmaler Grat“, sagt der Trainer. „Man kann dabei untergehen, wenn man zu viele Fehler macht.“ In der Abwehr sieht Christmann Steigerungsmöglichkeiten. „Wir haben in den letzten Spielen zu viele Tore kassiert“, sagt der Trainer. „Die Absprachen zwischen Torwart und Feldspielern müssen besser werden.“