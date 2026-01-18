Handball-Oberliga Frauen Die Rote Laterne hängt wieder auf der Insel Silberau Stefan Nink 18.01.2026, 12:38 Uhr

i Symbolbild dpa

Natürlich hatten sie nichts zu verlieren, doch nach gutem Beginn schmerzte die Oberliga-Handballerinnen des TV Bad Ems die 21:47-Abfuhr bei der zweiten Welle der HSG Wittlich sehr.

Eine Woche nach dem Erfolgserlebnis im Oberliga-Kellerduell gegen den TuS Daun mussten die Handballerinnen des TV Bad Ems wieder eine bittere Pille schlucken. Bei der Reserve der HSG Wittlich setzte es nicht nur eine herbe 21:47 (14:22)-Abfuhr, sondern die Kurstädterinnen mussten nach dem Remis ihres Mitkonkurrenten Daun gegen den HSC Schweich auch wieder die ungeliebte Rote Laterne in Empfang nehmen, die somit vor dem Heimspiel gegen den ...







