Kastellaun/Simmern siegt 34:29 Die Mülheim-Urmitzer Abwehr macht’s Grbavac zu einfach Michael Bongard 22.02.2026, 11:18 Uhr

i Der kroatische Ex-Profi Josip Grbavac markierte elf Tore für die HSG Kastellaun/Simmern beim 34:29-Heimsieg gegen den HB Mülheim-Urmitz. B&P Schmitt

Revanche für die 25:30-Pleite im Hinspiel: Kastellaun/Simmern schlug Mülheim-Urmitz im Rheinland-Duell in der Regionalliga beim Rückspiel in Simmern mit 34:29. Satte 19 Tore gingen auf das Konto der Rückraum-Asse Josip Grbavac und Kilian Kötz.

Die HSG Kastellaun/Simmern hat das Rheinland-Duell in der Handball-Regionalliga Südwest gegen den HB Mülheim-Urmitz vor 300 Zuschauern in Simmern mit 34:29 (17:16) gewonnen. Kastellaun/Simmern verbesserte sich auf Rang fünf, Mülheim-Urmitz bleibt mit nunmehr drei Punkten weniger als die HSG Tabellensiebter.







