Revanche für die 25:30-Pleite im Hinspiel: Kastellaun/Simmern schlug Mülheim-Urmitz im Rheinland-Duell in der Regionalliga beim Rückspiel in Simmern mit 34:29. Satte 19 Tore gingen auf das Konto der Rückraum-Asse Josip Grbavac und Kilian Kötz.
Die HSG Kastellaun/Simmern hat das Rheinland-Duell in der Handball-Regionalliga Südwest gegen den HB Mülheim-Urmitz vor 300 Zuschauern in Simmern mit 34:29 (17:16) gewonnen. Kastellaun/Simmern verbesserte sich auf Rang fünf, Mülheim-Urmitz bleibt mit nunmehr drei Punkten weniger als die HSG Tabellensiebter.