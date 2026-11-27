Kein Handball aus Hunsrück-Sicht am Wochenende? Das stimmt nicht so ganz: In der Oberliga der Frauen sind die HSG Kastellaun/Simmern und die HSG Hunsrück II gefordert.
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„Dünnes“ Programm am Wochenende aus Sicht der besten Handballklubs im Hunsrück: Die HSG Kastellaun/Simmern hat in der Männer-Regionalliga genauso spielfrei wie die HSG Hunsrück in der Frauen-Regionalliga. Auch die Lokalrivalen HSG Kastellaun II und HSG Hunsrück sind nach ihrem Derby-Duell vor einer Woche in Simmern (Kastellaun II gewann 26:25) diesmal in der Männer-Oberliga nicht im Einsatz, auch die B-Mädels der HSG Kastellaun haben in der ...