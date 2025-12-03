Die Krux mit den knappen Niederlagen beim TuS Ferndorf

Der TuS Ferndorf glänzt in der 2. Handball-Bundesliga durch packende Spiele im Hexenkessel, kämpft aber mit knappen Niederlagen und Verletzungspech. Überraschungssiege und Punktgewinne bleiben das Ziel. Eine Zwischenbilanz.
Lesezeit 2 Minuten
Über eine Sache können sich die Zuschauer des TuS Ferndorf in dieser Saison wahrlich nicht beschweren: fehlende Spannung. Der Handball-Zweitligist aus dem Siegerland hat sich zum Spezialisten für knappe Spielausgänge herauskristallisiert. Und genau darin liegt die Krux bei den Südwestfalen.