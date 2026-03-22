Nahe-Glan-Team siegt deutlich Die HSG-Zwillinge verdienen sich ein Extra-Lob Tina Paare 22.03.2026, 15:00 Uhr

i Entschlossen: Younes ben Maouia (links) und seine HSG Nahe-Glan demonstrieren in Nieder-Olm Stärke und landen den höchsten Saisonsieg. Edgar Daudistel

Das Derby am Freitagabend in Bad Sobernheim kann kommen: Die HSG Nahe-Glan unterstrich ihre starke Form mit einem deutlichen Sieg in Nieder-Olm. Dabei stachen die Zwillinge Noah und Janosch Gonzalez y Lingweiler hervor.

Die HSG Nahe-Glan bleibt ihrer Linie treu. Im neunten Spiel des Jahres 2026 feierte sie ihren achten Sieg. Und der fiel deutlich aus. Beim TV Nieder-Olm II, dem Schlusslicht der Handball-Verbandsliga, behauptete sich die HSG mit 41:27 (21:9) und verbuchte damit ihren höchsten Saisonsieg.







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