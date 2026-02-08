Die HSG Wittlich ist spätestens nach dem 40:29-Triumph gegen die HSG Hunsrück auf dem Weg zur Meisterschaft in der Oberliga nicht mehr aufzuhalten.
Igor Domaschenkos HSG Wittlich steht dicht vor dem Titelgewinn in der Handball-Oberliga. Der Tabellenführer demontierte den Titelverteidiger HSG Hunsrück vor 300 Zuschauern in Wittlich mit 40:29. Sechs Spieltage vor Schluss können sich die Eifeler (drei Punkte Vorsprung auf den Zweiten HC Koblenz, aber ein einfaches Restprogramm) eigentlich nur noch selbst schlagen.