40:29 gegen HSG Hunsrück Die HSG Wittlich macht fast ihr Meisterstück Michael Bongard 08.02.2026, 11:20 Uhr

i Benni Klei (am Ball) traf dreimal für die HSG Hunsrück, aber das reichte bei weitem nicht, um den Tabellenführer HSG Wittlich zu gefährden. Die Eifeler gewannen das Derby vor 280 Zuschauern in eigener Halle mit 40:29. Holger Teusch

Die HSG Wittlich ist spätestens nach dem 40:29-Triumph gegen die HSG Hunsrück auf dem Weg zur Meisterschaft in der Oberliga nicht mehr aufzuhalten.

Igor Domaschenkos HSG Wittlich steht dicht vor dem Titelgewinn in der Handball-Oberliga. Der Tabellenführer demontierte den Titelverteidiger HSG Hunsrück vor 300 Zuschauern in Wittlich mit 40:29. Sechs Spieltage vor Schluss können sich die Eifeler (drei Punkte Vorsprung auf den Zweiten HC Koblenz, aber ein einfaches Restprogramm) eigentlich nur noch selbst schlagen.







Artikel teilen

Artikel teilen