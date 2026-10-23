Auswärtsspiel beim Letzten Die HSG Römerwall will in Weibern Zähler sammeln Jona Heck 23.10.2026, 13:55 Uhr

i Die HSG Römerwall (in Blau) will in Weibern den ersten Auswärtssieg einfahren. Jörg Niebergall

In der Handball-Oberliga trifft Römerwall auf Weibern, das noch punktlos am Tabellenende steht. Trotzdessen darf die HSG den Gegner nicht unterschätzen, will aber gleichzeitig den ersten Auswärtssieg einfahren.

Am kommenden Samstag, den 24. Oktober, steht für die erste Herrenmannschaft der HSG Römerwall die nächste Herausforderung an: Die Reise führt sie in die Eifel zum TuS Weibern, der bislang noch ohne Punkte am Ende der Tabelle steht. Trotz dieser klaren Tabellenkonstellation ist die HSG davor gewarnt, den Gegner zu unterschätzen.







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