Beide Teams im Einsatz Die HSG Nahe-Glan möchte Werbung für sich machen Gert Adolphi 10.09.2026, 20:58 Uhr

i Die HSG Nahe-Glan (schwarze Trikots) möchte dringend die ersten Punkte einfahren. Zu Gast ist das Team bei der HR Göllheim. Klaus Castor

Vorhang auf für die Oberliga-Frauen der HSG Nahe-Glan. Das Team spielt am Samstag erstmals zu Hause in Kirn. Die Männer müssen dagegen erneut reisen.

Nachdem es in Budenheim nicht geklappt hat, wollen die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan am Samstag, 19.30 Uhr, vor heimischem Publikum erste Oberliga-Punkte einfahren. „Wir wollen Werbung für uns in der Region machen“, sagt Korab Mulliqi. Von der SG Lambsheim/Frankenthal, die in der Kirner Kyrau-Halle zu Gast ist, weiß der HSG-Trainer kaum etwas, das Team aus der Pfalz war bislang noch nicht im Einsatz.







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