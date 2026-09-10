Beide Teams im Einsatz
Die HSG Nahe-Glan möchte Werbung für sich machen
Die HSG Nahe-Glan (schwarze Trikots) möchte dringend die ersten Punkte einfahren. Zu Gast ist das Team bei der HR Göllheim.
Die HSG Nahe-Glan (schwarze Trikots) möchte dringend die ersten Punkte einfahren. Zu Gast ist das Team bei der HR Göllheim.
Klaus Castor

Vorhang auf für die Oberliga-Frauen der HSG Nahe-Glan. Das Team spielt am Samstag erstmals zu Hause in Kirn. Die Männer müssen dagegen erneut reisen. 

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Nachdem es in Budenheim nicht geklappt hat, wollen die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan am Samstag, 19.30 Uhr, vor heimischem Publikum erste Oberliga-Punkte einfahren. „Wir wollen Werbung für uns in der Region machen“, sagt Korab Mulliqi. Von der SG Lambsheim/Frankenthal, die in der Kirner Kyrau-Halle zu Gast ist, weiß der HSG-Trainer kaum etwas, das Team aus der Pfalz war bislang noch nicht im Einsatz.
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Sport