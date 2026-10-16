Auswärts in Zweibrücken
Die HSG Kastellaun/Simmern gastiert beim Vizemeister
Rechtsaußen Nico Hassley (beim Wurf) wird der HSG Kastellaun/Simmern im Spitzenspiel am Samstag (18 Uhr) bei der SG Zweibrücken
Rechtsaußen Nico Hassley (beim Wurf) wird der HSG Kastellaun/Simmern im Spitzenspiel am Samstag (18 Uhr) bei der SG Zweibrücken urlaubsbedingt nicht zur Verfügung stehen.
B&P Schmitt

Spitzenspiel in der Regionalliga Südwest: Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern muss zum amtierenden Vizemeister SG Zweibrücken, der in dieser noch jungen Saison auch noch nicht verloren hat.

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Drei Mannschaften haben in dieser Saison in der Handball-Regionalliga Südwest noch nicht verloren – die HSG Kastellaun/Simmern (9:1 Punkte), die SF Budenheim (8:0 Zähler) und die SG Zweibrücken (6:2 Punkte). Am Samstag (18 Uhr) kommt es zum direkten Duell zwischen dem Tabellensechsten Zweibrücken und dem Spitzenreiter Kastellaun.
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