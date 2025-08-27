Die Handball-Spielgemeinschaft HSG Kastellaun/Simmern wird 40 Jahre alt. Am Samstag wird in der Kastellauner IGS-Sporthalle groß gefeiert. Um 14 Uhr treffen die Oberliga-Frauen der HSG in einem Testspiel auf die TG Osthofen (Oberliga Rheinhessen-Pfalz), um 16 Uhr bestreiten die HSG-Männer gegen die Rheinhessen (Oberliga) ihre Generalprobe auf die am 7. September beginnende Regionalliga-Saison. Um 18 Uhr steht dann noch als Tageshöhepunkt ein „Legenden-Spiel“ mit zahlreichen HSG-Altstars aus den vergangenen Jahrzehnten an.

Viele bekannte Namen kommen am Samstagabend zum großen Wiedersehen anlässlich des 40. Geburtstags der HSG und dem 60-jährigen Bestehen der Handballabteilung des TV Kastellaun, der 1985 eine SG mit dem VfR Simmern einging. Beim „Legenden-Spiel“ mischen für eine Ü40-Auswahl als Torhüter Sebastian Bachmann (spielt noch aktiv mit dem ehemaligen Nationalspieler Steffen Fäth zusammen bei der HSG Goldstein/Schwanheim in der Oberliga in Hessen), Thorsten Weishaupt, Mario Percin und Christian Hess mit. Trainer Laszlo Gilanyi stehen als Feldspieler Ben Stemann, Florian Hübner, Jörg Scherer, Mirza Cehajic, Johannes Pörsch, Dennis Krause, Mark de Vries, Sebastian Klein, Daniel Albrecht, Can Steuernagel, Markus Hummes, Marco Lauer und Eduard Nil zur Verfügung. Für die Ü50-Auswahl treten die Torhüter Jens Bachmann und Torsten Bach sowie die Feldspieler Georg Wetstein, Michael Wetstein, Dirk Mallmann, Andre Stemann, Markus Frank, Stefan Bittner, Frank Röckendorf und Rainer Göbel an.

Gerhard Groß erinnert sich an die Anfänge der HSG

Im 40. Jahr ihres Bestehens steht die HSG Kastellaun/Simmern so gut wie nie da. Die Regionalliga-Männer spielen in der vierthöchsten Liga eine gute Rolle, die Oberliga-Frauen gehören im Rheinland-Verbandsoberhaus zu den Spitzenteams. Das war bei der Gründung im Jahr 1985 nicht so. Der TV Kastellaun dümpelte in der Bezirksliga herum und der VfR Simmern hatte den Aufstieg als Landesligist in die Oberliga verpasst. An die Zeit kann sich Gerhard Groß noch gut erinnern. Der mittlerweile 82-jährige Kastellauner prägt seit 1967 den Handball in Kastellaun und war 1985 maßgeblich als Vorsitzender des TVK am Zusammenschluss mit dem VfR Simmern beteiligt. Noch heute trainiert Groß die Minis in Kastellaun.

Der Nachwuchs ist auch der Grund, warum Kastellaun und Simmern zueinanderfanden. 1983/84 gingen die Vereine bei den A-Junioren eine Spielgemeinschaft ein und wurden prompt Rheinlandmeister. Im Spiel um die Westdeutsche Meisterschaft unterlag die Kastellaun/Simmerner A-Jugend um Spieler wie den späteren Bundesliga-Torwart Thomas Heil, Michael Wetstein, Ralf Wagner, Thomas Gilanyi, Laszlo Gilanyi, Gerd-Peter Hees, Dirk Jacobs, Jörg Friedt, Stefan Jaax, Claus Pribbanov oder Frederic Reiter dann Bayer 04 Leverkusen. Fast exakt die gleiche Mannschaft wurde als Vertreter des Simmerner Herzog-Johann-Gymnasiums 1984 beim Schulwettbewerb Jugend trainiert für Olympia sensationell Zweiter beim Bundesfinale in Berlin hinter dem Schleswig-Holstein-Team aus Eutin.

i Einer der Höhepunkte in 40 Jahren: 1988 gewann die HSG Kastellaun/Simmern (links Ralf Schmaus, rechts Dirk Jacobs) das Oberliga-Rheinland-Derby in Simmern vor 520 Zuschauern gegen den späteren Meister HSG Irmenach/Kleinich (Markus Bach beim Wurf) mit 12:10 (!). Archiv Seckler

Die Kastellauner Chefs um Groß und die Simmerner Verantwortlichen um Gerhard Wilhelm schlossen sich schnell zusammen. „Die Angst war da, diese großen Talente zu verlieren“, erinnert sich Groß: „Deshalb gab es auch die Spielgemeinschaft.“ Bereits im ersten Jahr wurde man Landesliga-Meister und stieg in die Oberliga auf, weitere große Talente wie HSG-Legende Georg Wetstein kamen in den Folgejahren hinzu. „Der Verein hat sich in den 40 Jahren sehr gut entwickelt, auch durch die gute Jugendarbeit in beiden Lagern“, sagt Gerhard Groß: „Man muss der HSG ein Kompliment machen, in vielen Sportvereinen wird es immer weniger, bei uns kann man das nicht sagen.“

Der 40. Geburtstag wird am Samstag auf jeden Fall ein großes Wiedersehen. Auch der einzige Spieler, der in der allerersten Handballmannschaft des TV Kastellaun 1965 mitspielte, und in Kastellaun noch lebt, hat sein Kommen angekündigt, der 91-jährige Georg Walkemeyer. Die Schule war damals übrigens auch der Grund, warum 1965 eine Handballabteilung in der damaligen Turnerhochburg Kastellaun ins Leben gerufen wurde. „Viele Kastellauner waren damals in Simmern auf dem Gymnasium und haben beim Lehrer Dietz das Handballspielen kennengelernt“, erzählt Gerhard Groß. Darunter war Jürgen Weishaupt, Sohn des damaligen TVK-Vorsitzenden Ewald Weishaupt. Gegen die Widerstände der Geräteturner wurde der Handball in Kastellaun eingeführt. Heute ist der Handball die Sportart Nummer eins in der Burgstadt. Und das wird auch beim Geburtstag am Samstag in der IGS-Halle gebührend gefeiert.