Das DHB-Pokal-Highlight gegen Bundesligist Metzingen ist Geschichte, ab Sonntag geht es für die HSG Hunsrück in der Frauen-Regionalliga wieder um Punkte. Für die neue Saison fühlen sich die Irmenach/Gösenrotherinnen gut aufgestellt.
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Startschuss in der zwölfköpfigen Handball-Regionalliga Südwest der Frauen: Die HSG Hunsrück gastiert am Sonntag um 18 Uhr am ersten Spieltag in Bellheim bei den Südpfalz Tiger und will direkt mit einem Auswärtssieg loslegen.Eine Woche nach dem DHB-Pokal-Vereinshöhepunkt in Sohren gegen Bundesligist TuS Metzingen (11:52-Niederlage vor 500 Fans) steht ab sofort für die Irmenach/Gösenrotherinnen wieder der Liga-Alltag an.