23:24 gegen Marpingen Die HSG Hunsrück verwirft gleich fünf Siebenmeter Michael Bongard 20.09.2026, 09:02 Uhr

i Dunya Mohebzada (am Ball) war mit sieben Treffern die beste Schützin der HSG Hunsrück, aber auch das reichte nicht im Spitzenspiel gegen Marpingen zum Sieg. Die Saarländerinnen gewannen mit 24:23 in Kleinich. B&P Schmitt

Das war wie immer ein packendes Duell in der Kleinicher Hirtenfeldhalle: Die HSG Hunsrück unterlag im Regionalliga-Spitzenspiel der HSG Marpingen hauchdünn, die Irmenach/Gösenrotherinnen offenbarten dabei eine große Siebenmeter-Schwäche.

Die HSG Hunsrück hat das Spitzenspiel in der Handball-Regionalliga der Frauen gegen die Moskitos der HSG Marpingen mit 23:24 (12:12) vor 200 Zuschauern in der Kleinicher Hirtenfeldhalle verloren. Die Irmenach/Gösenrotherinnen scheiterten auch an sich selbst, denn sie vergaben fünf Siebenmeter.







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