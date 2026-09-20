Das war wie immer ein packendes Duell in der Kleinicher Hirtenfeldhalle: Die HSG Hunsrück unterlag im Regionalliga-Spitzenspiel der HSG Marpingen hauchdünn, die Irmenach/Gösenrotherinnen offenbarten dabei eine große Siebenmeter-Schwäche.
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Die HSG Hunsrück hat das Spitzenspiel in der Handball-Regionalliga der Frauen gegen die Moskitos der HSG Marpingen mit 23:24 (12:12) vor 200 Zuschauern in der Kleinicher Hirtenfeldhalle verloren. Die Irmenach/Gösenrotherinnen scheiterten auch an sich selbst, denn sie vergaben fünf Siebenmeter.