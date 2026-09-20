23:24 gegen Marpingen
Die HSG Hunsrück verwirft gleich fünf Siebenmeter
Dunya Mohebzada (am Ball) war mit sieben Treffern die beste Schützin der HSG Hunsrück, aber auch das reichte nicht im Spitzenspi
Dunya Mohebzada (am Ball) war mit sieben Treffern die beste Schützin der HSG Hunsrück, aber auch das reichte nicht im Spitzenspiel gegen Marpingen zum Sieg. Die Saarländerinnen gewannen mit 24:23 in Kleinich.
B&P Schmitt

Das war wie immer ein packendes Duell in der Kleinicher Hirtenfeldhalle: Die HSG Hunsrück unterlag im Regionalliga-Spitzenspiel der HSG Marpingen hauchdünn, die Irmenach/Gösenrotherinnen offenbarten dabei eine große Siebenmeter-Schwäche.

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Die HSG Hunsrück hat das Spitzenspiel in der Handball-Regionalliga der Frauen gegen die Moskitos der HSG Marpingen mit 23:24 (12:12) vor 200 Zuschauern in der Kleinicher Hirtenfeldhalle verloren. Die Irmenach/Gösenrotherinnen scheiterten auch an sich selbst, denn sie vergaben fünf Siebenmeter.
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Sport