„Es ist einiges schiefgelaufen in der Vorbereitung“, sagt Maouia ben Maouia vor dem Auftakt der HSG Hunsrück in der Frauen-Regionalliga. So ist die Lage bei den Irmenach/Gösenrotherinnen vor dem Start am Samstag in Marpingen.

Die HSG Hunsrück präsentiert sich auf den ersten Blick runderneuert. Gleich fünf Zugänge vergrößern den Kader der Irmenach/Gösenrotherinnen in der Handball-Regionalliga Südwest. Aber so viel mehr Auswahl hat Trainer Maouia ben Maouia im Moment noch nicht, denn beim Auftakt am Samstag (18 Uhr) beim amtierenden Vizemeister und Ex-Drittliga-Rivalen HSG Marpingen fallen direkt fünf Spielerinnen aus.

Von Lokalrivale HSG Wittlich fanden Rückraumspielerin Helen Schieke und Außenspielerin Meike Grethen (früher Frank) nach Jahren wieder den Weg zurück zur HSG Hunsrück. Aber in der Vorbereitung brach sich Schieke den rechten Daumen und Frank laboriert immer noch an einer Fußverletzung. Damit nicht genug: Torjägerin Melissa Gräber konnte die komplette Vorbereitung nicht mitmachen und fehlt in Marpingen genau wie die verletzten Lisa Rolinger und Urlauberin Hanna Tatsch.

„Es ist einiges schiefgelaufen in der Vorbereitung.“

Maouia ben Maouia, Trainer HSG Hunsrück

„Es ist einiges schiefgelaufen in der Vorbereitung“, nimmt HSG-Coach ben Maouia kein Blatt vor den Mund: „Wir haben jetzt schon einige Ausfälle. Die neuen Spielerinnen wie Helen und Meike konnten wir noch nicht integrieren. Irgendwie fängt jetzt erst die Vorbereitung für uns an.“ Aber jetzt geht es schon um Punkte. Und die HSG Hunsrück hatte schon eine Woche Aufschub, weil das Heimspiel am ersten Spieltag gegen Haßloch auf den 18. Oktober verlegt wurde, da ben Maouia in seiner Heimat in Tunesien weilte.

Unter anderem verpasste er den letzten Härtetest, der mit 16:35 beim Ex-Zweitligisten Mainz-Bretzenheim verloren ging. Die seit dieser Saison wieder zurückgekehrten Co-Trainer Thorsten Neuls und Linda Geißler-Sülzle berichteten ihrem Chef, dass die Hunsrückerinnen zu schnell den Kopf hängen ließen im letzten Test. „Das darf uns in Marpingen nicht passieren“, sagt ben Maouia.

Einige „Namensänderungen“ bei den Hunsrückerinnen

Nicht nur aufgrund der Ausfälle ist Hunsrück im Saarland Außenseiter. Marpingen schlug am ersten Spieltag vor 200 Fans den Meister Budenheim deutlich mit 29:22. „Unsere Chancen, dort etwas zu holen, sind nicht groß“, schätzt ben Maouia die Lage realistisch ein: „In Marpingen ist es immer schwierig, wir haben am Anfang der Vorbereitung gegen sie auch gespielt und verloren, sie sind einfach kompakter und eingespielter als wir. Der Kampfgeist muss stimmen und wir müssen dagegenhalten, dann haben wir eine Chance.“

Neben Helen Schieke und Meike Grethen sind Torfrau Rebekka Schmitz und Rückraumspielerin Dunya Mohebzada (beide TV Engers) sowie Kreisläuferin Elena Longen (HSC Schweich) neu bei der HSG Hunsrück. Einziger Abgang ist Torfrau Laure Flener (zum Drittligist VfL Aldekerk). Gewöhnen muss man sich nach Hochzeiten an einige Namensänderungen bei den Hunsrückerinnen: Meike Frank heißt jetzt wie gesagt Grethen, aus Hanna Litzenburger wurde Hanna Faust, aus Hanna Bach Hanna Mettler und aus Judith Schmiedebach Judith Klein.

i Maouia ben Maouia geht in sein drittes Jahr als Trainer der HSG Hunsrück in der Regionalliga Südwest der Frauen. B&P Schmitt

In der Vorsaison wurde Hunsrück Sechster in der zwölfköpfigen Regionalliga mit negativem Punktekonto, es war eine enttäuschende Saison. Die Absteiger Saarbrücken und Bassenheim sind raus aus der Klasse, neu sind die Aufsteiger HC Koblenz und HSV Merzig. „Es wird interessant zu sehen, ob die Liga wieder ausgeglichener wird oder ob es wie in der letzten Saison eine Spaltung gibt – und drei, vier Mannschaften vorne wegmarschieren“, sagt ben Maouia. Viele Zugänge bei der HSG, aber nun auch schon viele Ausfälle – deswegen schätzt der Trainer die Saisonaussichten so ein: „Es könnte besser werden als Platz sechs, aber das ist nicht sicher und schwer einzuschätzen. Wir suchen auf jeden Fall wieder den Weg nach oben.“