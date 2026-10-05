HVR-Pokal
Die HSG Hunsrück steht im Viertelfinale
Der rumänische Ex-Profi Florin Acatrinei traf achtmal für Oberligist HSG Hunsrück beim 30:26-Sieg im HVR-Pokal beim Verbandsligi
Der rumänische Ex-Profi Florin Acatrinei traf achtmal für Oberligist HSG Hunsrück beim 30:26-Sieg im HVR-Pokal beim Verbandsligisten HSC Schweich.
B&P Schmitt

Die HSG Hunsrück steht im Viertelfinale des HVR-Pokals. Das 30:26 beim Verbandsligisten Schweich war ein hartes Stück Arbeit für den Oberligisten.

Lesezeit 1 Minute
Die dreiwöchige Herbstpause in der Handball-Oberliga hat die HSG Hunsrück genutzt, um das Zweitrundenspiel im HVR-Pokal beim Verbandsliga-Tabellensechsten HSC Schweich auszutragen. 50 Minuten agierte das klassentiefere Team Schweich auf Augenhöhe mit dem Oberliga-Tabellenzweiten HSG Hunsrück, am Ende behielt der Favorit aus Irmenach/Gösenroth aber mit 30:26 (14:10) die Oberhand.
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Sport